TCL Electronics, tra i leader mondiali dell’elettronica di consumo, ha annunciato la nuova linea di TV QLED, oltre a svariati prodotti tra cui auricolari, tablet, elettrodomestici per la casa, nuove tecnologie e tanto altro.

TCL lancia la Serie X915

La Serie X915 include televisori con display QLED in 8K di 75’’ e Android TV. Dotato di certificazione IMAX Enhanced per immagini mozzafiato. Inoltre, questo televisore non è un semplice televisore ma molto di più, include una fotocamera pop-up per effettuare videochiamate comodamente dalla TV che si alza e abbassa a comando.

Serie 65C815

Questo modello insieme alle Serie C815 e C715 ha vinto il premio EISA qualificandosi come Best Buy TV. Premio meritato per un televisore incredibile dalle prestazioni elevate ma alla portata di tutti i consumatori, senza scendere a compromessi ma mantenendo la qualità che ci si aspetta da uno schermo QLED.

Serie P61 e P81

Entro la fine del mese corrente, in Europa TCL lancerà le nuove Serie P61 e P81. Due novità che rispecchiano perfettamente le esigenze dei consumatori. Dal design pulito e lineare, la serie P61 dispone di un display 4K in HDR e Android TV. Perfetto per qualsiasi salotto, il nuovo televisore Slim in 4K è un vero e proprio oggetto d’arredo. La Serie 981 dal design ultra sottile richiama il design e la qualità delle immagini della serie P61 ma è munito di un display in 4K Pro con Motion Clarity Pro, Dolby Vision, HDR10, sistema Smart TV incredibilmente avanzato, Android TV e Google Assistant. Molto interessante anche il sistema Hands-Free per i comandi vocali che permette di parlare direttamente al televisore. Sfornito di cornice diventa parte della parete regalando un tocco di eleganza in più.