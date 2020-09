La Vodafone Special Giga è una promozione davvero spettacolare, riserva agli utenti la possibilità di accedere addirittura a 70 giga di traffico dati al mese, con alle spalle un canone fisso di soli 6,99 euro.

La campagna promozionale rientra nella gamma Vodafone Special, quindi promozioni distribuite esclusivamente per i consumatori che vogliono abbandonare il proprio operatore telefonico, ed allo stesso tempo limitate però solo verso alcune realtà. A conti fatti si tratta di una soluzione “a gettone“, ovvero un’offerta che è attivabile nei punti vendita, ma in numero limitato, una volta terminate le unità disponibili, non sarà più possibile richiederla, nemmeno se doveste rientrare nella porzione di utenti che la possono richiedere.

Passa a Vodafone con la Special Giga Promo

Di base la promozione è comunque veramente speciale, prende il nome di Special Giga Promo, e sopratutto permette di accedere a 70 giga di traffico dati al mese, con annessi minuti illimitati e sopratutto 1000 SMS da poter inviare a chiunque, dietro il pagamento di soli 6,99 euro a rinnovo.

L’accesso alla promozione è riservato, come specificato in precedenza, nei punti vendita sparsi per il territorio, solo per i clienti che provengono da un MVNO. Il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui portare il proprio numero. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ed allo stesso tempo il pagamento del canone sarà effettuabile solamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non sarà assolutamente obbligatorio optare per il pagamento diretto tramite conto corrente bancario o carta di credito (lo si può considerare come un plus, ma niente di più).