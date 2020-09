Android: 4 applicazioni sono gratuite per oggi sul Play Store di Google

Quando si tratta di discutere in merito al sistema operativo Android sono tante le opinioni discordanti. Spesso all’opposizione sono preseti gli utenti iOS di casa Apple, i quali raramente accettano di cimentarsi nell’utilizzo della nota piattaforma contrassegnata dal robottino verde.

Ora come ora però molte persone stanno compiendo questo passaggio visto che Android è diventato un sistema operativo senza nessun tipo di problema. La versatilità inoltre si dimostra sempre un punto a favore e soprattutto inedito per molti altri sistemi operativi visti nel corso degli anni. Si può infatti personalizzare qualsiasi cosa semplicemente scaricando un pacchetto icone o un tema. Se vi state chiedendo dove è possibile effettuare questi download, la risposta sembra ovvia: dal Play Store di Google. Quello che ad oggi risulta lo spazio dedicato ai contenuti più completo in assoluto, è ulteriormente migliorato e oggi addirittura offre in regalo alcune app e giochi. Questi titoli, che di solito sono a pagamento, solo per questa giornata saranno gratis.

Android: solo per oggi gli utenti possono scaricare gratuitamente 4 app e giochi a pagamento

Nella liste che trovate proprio qui sotto sono presenti i titoli migliori che abbiamo selezionato per voi dal mondo Android. Il download avverrà direttamente dal Play Store vista la presenza dei link diretti nell’elenco sui quali potete cliccare. Fate presto a scaricarli.