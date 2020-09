Così come di consueto, Netflix ha finalmente annunciato le novità di settembre, che come al solito sono moltissime per la gioia dei suoi fan e abbonati.

La stagione estiva sta volgendo al termine e, come Netflix sa bene, si appresta l’Autunno, la stagione preferita per gli appassionati di film e serie tv. Ancora una volta Netflix si propone come la piattaforma di streaming video più completa in assoluto, con un numero elevato di nuovi film e nuovi stagioni di serie tv già avviate. Vediamo insieme quali sono queste novità!

Le novità di settembre

A partire dal 1 settembre sarà disponibile per la visione The amazing Spider-man 2, Il potere di Electro, film del 2014 diretto da Marc Webb con Andrew Garfield nei panni di Spider Man.

Dal 6 settembre invece sarà possibile guardare Suicide Squad, del 2016, basato sulla storia dell’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC e con un cast spettacolare. Tra gli attori troviamo Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne.

Dall’11 anche The Duchess, un film del 2008 premiato agli Oscar, arriverà sulla celebre piattaforma. La storia della Duchessa del Devonshire, Georgiana Spencer, interpretata da una magistrale Keira Knightley, mostra la problematiche e i rapporti tra uomo e donna nell’Inghilterra di fine Settecento.

Anche Tarantino, con un capolavoro del cinema come Django Unchained, sarà disponibile verso fine a mese, a partire dal 17 settembre.

Infine, Enola Holmes, il nuovo film con Henry Cavill e Millie Bobby Brown, attesissimo dalla critica per il cast spettacolare e per la presenza della star del momento, la Undici di Stranger Things. Un film da non perdersi e che potrete vedere dal vostro comodo divano a partire dal 23 settembre.

Per quanto riguarda le serie televisive le novità non sono moltissime. A partire dal 4 settembre sarà disponibile la nuova serie Away, dedicata all’astronauta Scott Kelly, che ha passato undici mesi nello spazio in una missione nel tentativo di raggiungere Marte. Dal 16 la terza stagione di Baby, fortunata serie televisiva italiana che tratta dello scandalo delle baby squillo del quartiere parioli. E infine dal 22 sarà disponibile Jack Whitehall: Travels with My Father, con protagonista il comico Jack Whiteall, che insieme al padre si dedicherà a “viaggi insoliti e divertenti in terre sconosciute per rafforzare il loro rapporto“