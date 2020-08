La promozione WindTre che prevede la possibilità di attivare 50 giga al mese, con anche un buon bundle collegato, prende il nome di Go 50 Top+ Limited Edition. Al giorno d’oggi, purtroppo, risulta essere attivabile in esclusiva da una specifica porzione di utenti.

Come sempre accade in occasioni di questo tipo, i soli che potranno richiedere a tutti gli effetti la soluzione indicata nell’articolo sono i consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da uno dei tantissimi operatori telefonici virtuali attualmente presenti sul territorio nazionale. Il suo prezzo fisso corrisponde esattamente a 5,99 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, ed assolutamente privo di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.

All’interno della promozione è possibile trovare 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque si desideri, nonché comunque 200 SMS da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

WindTre: la promozione è una delle migliori

L’accesso alla promozione è possibile direttamente dai punti vendita, con costo iniziale pari a soli 10 euro, necessari proprio per l’acquisto della SIM ricaricabile. Coloro che vorranno a tutti gli effetti godere di un bundle più completo, potranno affidarsi direttamente alla Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition.

La prima cosa da sapere, oltre al prezzo di 6,99 euro al mese, riguarda sicuramente il pagamento obbligatorio tramite conto corrente bancario o carta di credito, con anche un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi. Il cliente potrà ad ogni modo godere di 100 giga, illimitati minuti per telefonare a chiunque, per concludere poi con 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri in Italia.