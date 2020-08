Vodafone: le migliori tre offerte in 4G fino a 50GB per rientrare

La fama di Vodafone è dovuta certamente al percorso che l’azienda ha portato avanti fino a questi ultimi tempi. Infatti le promozioni sono sempre le più richieste sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità che detengono. In merito ai prezzi Vodafone non è mai stato visto come il gestore migliore, visto che la concorrenza ha sempre proposto costi mensili più abbordabili.

Ora però, soprattutto con l’avvento della concorrenza, il colosso anglosassone ha dovuto adeguarsi e lanciare soluzioni con prezzi molto più bassi del solito. A quanto pare in molti hanno preso di buon grado questa soluzione, la quale ora come ora risulta indispensabile per l’azienda che ha come obiettivo quello di riportare a casa tutti gli ex utenti.

Vodafone: è sfida totale a TIM e Iliad con le nuove promo dedicate al rientro

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga