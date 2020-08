CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 20 con la GigaSpesa ma solo per pochi

Uno dei gestori più sottovalutati dell’intero panorama mobile e soprattutto per quanto riguarda i gestori virtuali è CoopVoce. Questa realtà che dal 2007 prova a dire la sua in modo abbastanza determinato è riuscita a ritagliarsi un grande spazio proprio negli ultimi anni.

L’obiettivo era quello che è stato appena conseguito, ovvero quello di abbattere ogni forma di concorrenza nell’ambito dei gestori virtuali. Questi non hanno infatti scampo di fronte alle promo lanciate da CoopVoce, provider che con minuti, SMS e giga sta mostrando ciò che in tanti non hanno mai trovato nelle sue offerte. Attualmente la sua promo migliore è disponibile sul sito ufficiale e fa parte della celebre linea ChiamaTutti.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 20 con tutto incluso nel prezzo e una grande iniziativa

In pochi se lo aspettavano ma ad oggi i numeri sono ben chiari: CoopVoce è uno dei gestori più influenti nel panorama della telefonia mobile italiana. Le sue offerte hanno qualsiasi contenuto utile per chi decide di cambiare gestore.

La nuova ChiamaTutti TOP 20 ne è il diretto esempio con minuti, SMS e giga. Potete trovare al suo interno minuti senza limiti per chiamare tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre.

Nel frattempo riscuote un gran successo la nuova iniziativa GigaSpesa che in Liguria, nei punti vendita Coop, permette di ottenere 1GB gratis ogni 10 euro di spesa. Il massimo dei giga accumulabili corrisponde a 20GB e ovviamente solo per gli utenti CoopVoce.