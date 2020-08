Il gestore virtuale NTMobile, da qualche tempo ha messo a disposizione dei propri clienti affetti da disabilità uditiva o visiva, l’offerta telefonica mobile denominata Insieme a Te.

Per tutti coloro che non lo conoscessero ancora, NTMobile è un operatore di rete mobile virtuale appartenente alla società Nextus Telecom ed attivo sulla rete 4G di Vodafone Italia. Scopriamo ora le offerte dedicate agli utenti appena menzionati.

NTMobile lancia delle offerte vantaggiose per gli utenti non vedenti e non udenti

L’opzione tariffaria Insieme a Te prevede un bundle composto da minuti ed SMS illimitati verso tutti e 20 Giga di traffico dati per la navigazione in internet, al costo mensile complessivo di 6 euro. Si evidenzia che attualmente sul sito non viene fatto riferimento a nessun costo di attivazione dell’opzione tariffaria.

L’offerta viene proposta in ottemperanza alla delibera AGCOM n. 46/17/CONS in materia di “Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile“. Per godere del beneficio dell’offerta agevolata si deve possedere una SIM NTMobile attiva. Bisogna chiamare il Servizio Assistenza Clienti 404040, o inviare una email all’indirizzo di posta elettronica admin@ntmobile.it allegando l’apposito modulo di richiesta attivazione per un nuovo numero NTMobile e quello di richiesta attivazione offerta. Per maggiori informazioni o scoprire altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.

Stando a quanto riportato dallo stesso operatore, è anche necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido e la certificazione medica che accerti lo stato di invalidità redatta dalla competente autorità sanitaria pubblica o da altro Ente titolato, comprovante lo stato di disabilità uditiva o visiva.