Si fa sempre più vicino il lancio dell’ultima generazione di prodotti Apple; ne è dimostrazione il fatto che la grande mela stia iniziando a effettuare le prime registrazioni alle autorità competenti. I primi a finire sul tavolo della Commissione Economica Euroasiatica i nuovi modelli di Apple Watch e l’ultima generazione di iPad. La registrazione presso l’ente di controllo è un passaggio indispensabile per la commercializzazione di nuovi prodotti nei marcati dell’Est Europa e in quello russo.

I numeri di rifermento alla registrazione per gli Apple Watch sono: A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376,A2355,A2356; i codici di riferimento per gli iPad sono invece: A2316, A2324, A2325, A2428, A2429. È bene specificare che queste registrazioni non forniscono nessuna informazione di natura tecnica sui prodotti, ma solo una conferma dello stato di avvicinamento alla fase di lancio.

Apple: le ultime novità su Apple Watch e iPad

Se volete sapere di più sulle caratteristiche tecniche dei due prodotti, al di la del sistema operativo (watchOS 7 per gli occhiali iPadOS 14 per i tablet), sono trapelate nell’ultimo periodo alcune informazioni. Lo smartwatch di casa Apple non sarà caratterizzato da una grande rivoluzione.

Il nuovo Apple Watch 6 dovrebbe essere arricchito con un sistema che permette di misturare l’ossigenazione del sangue e qualche ovvio aggiustamento, ma comunque nessuno stravolgimento.Per quanto riguarda gli iPad invece è molto probabile il lancio di fascia bassa da affiancare al modello PRO. Anche qui molto prorbabile il lancio di due modelli destini; iPad mini dovrebbe avere uno schermo da 9 pollici mentre il modello base dovrebbe arrivare a 10,8 pollici di grandezza.