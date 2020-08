Il gestore WindTre affronta la concorrenza tramite le sue offerte operator attack che, pur richiedendo costi mensili decisamente irrisori, propongono ai vari clienti delle ottime soglie di Giga di traffico dati, minuti ed SMS verso tutti i numeri. A ottenere le versioni più convenienti sono i clienti che procedono con il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad, i quali possono attivare: l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus o l’offerta WindTre Go 100 Fire Plus.

WindTre Go: ecco le due offerte dedicate ai clienti del gestore Iliad!

Le due offerte fanno parte del pacchetto WindTre Go che comprende tutte le tariffe la cui attivazione può essere effettuata soltanto dopo aver trasferito il numero da un altro operatore. Entrambe sono rivolte ai clienti che effettuano la portabilità dal gestore francese Iliad!

La WindTre Go 50 Fire Plus può essere attivata attraverso il sito ufficiale del gestore, senza andare incontro ad alcun tipo di costo di attivazione, fatta eccezione per la spesa necessaria all’acquisto della nuova SIM. I clienti possono ottenerla a soli 6,99 euro al mese e possono ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’offerta WindTre Go 100 Fire Plus non può essere attivata online. I clienti interessati possono richiederne l’attivazione in alcuni punti vendita del gestore, sostenendo una spesa iniziale di 6,99 euro. Il costo di rinnovo è identico a quello della versione da 50 GB ma in questo caso i clienti dovranno saldare ogni spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La tariffa permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.