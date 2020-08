Carrefour, a partire dal 28 agosto 2020, cambia radicalmente la propria campagna promozionale, decidendo una volta per tutte di avvicinarsi al cosiddetto SottoCosto, e proponendo quindi tantissimi prezzi bassi in versione limitata.

La prima cosa da sapere è proprio questa, l’accesso alle offerte non sarà disponibile a prescindere, l’utente dovrà recarsi il prima possibile in negozio (ricordiamo infatti non essere presente la campagna online sul sito ufficiale) per completare gli acquisti, poiché le scorte saranno estremamente limitate.

Volantino Carrefour: il risparmio come non lo avete mai visto

Il prodotto che tutti dovrebbero acquistare, sopratutto se interessati ai modelli Apple, è sicuramente l’iPhone Xr, un dispositivo finalmente in vendita ad un prezzo più alla portata, corrispondente a 569 euro nella versione da 64GB.

Volendo invece puntare verso un dispositivo con sistema operativo Android, l’occhio cade sicuramente su Samsung Galaxy A41, in promozione a 229 euro o Xiaomi Redmi Note 8T a 149 euro.

Interessantissime sono le offerte anche legate ad accessori o tecnologia in generale, non mancano infatti le Apple AirPods di seconda generazione a 129 euro, il Samsung Galaxy Tab 8 a 159 euro o il LexGo E-Scooter (modello LEX R9 PLUS), in promozione alla modica cifra di 249 euro.

Tutti i prodotti sono elencati direttamente nelle pagine che trovate qui sotto, se interessati sono disponibili anche altri modelli dall’alto interesse commerciale, tutti pensati e raggiungibili solamente nei negozi Carrefour in Italia (non sul sito ufficiale dell’azienda o altrove).