The Witcher è senza dubbio una delle saghe fantasy che nell’ultimo periodo ha destato più successo tra il pubblico di Netfix. Sarà il suo cast spettacolare, la narrazione ai massimi livelli o l’hype creato dalla sua uscita, ma The Witcher è senza dubbio uno dei maggiori successi di Netflix.

Purtroppo la pandemia di Covid-19 ha bloccato moltissime produzioni in giro per il mondo e costretto all’interruzione serie televisive molto seguite. Anche The Witcher, le cui riprese erano iniziate a febbraio 2020, è stato costretto a interrompere la produzione. Ma Netflix non si è data per vinta e ha lanciato un nuovo prodotto legato alla serie per mantenere alta l’aspettativa dei fan.

Il documentario sulla prima stagione di The Witcher

Finalmente è disponibile in streaming uno speciale di mezz’ora dedicato alla produzione della prima stagione dell’acclamatissima The Witcher. Tra scene di backstage, interviste e approfondimenti tutti i fan non potranno affatto rimanere delusi. I contenuti sono molti e spaziano dalle curiosità sulla creazione di incantesimi, mostri e casting, fino alla genesi della famosissima Toss a Coin to your Witcher, divenuta a tutti gli effetti la canzone più apprezzata della serie. Ecco qui di seguito il trailer di questo breve documentario:

Un bel modo per colmare la spasmodica attesa della seconda stagione, le cui riprese sono recentemente ripartite, a regime rallentato a causa del nuovo aumento dei contagi e dei protocolli da rispettare sul set, ma che forse porterà all’uscita del seguito durante o dopo la Primavera del 2021. Un’attesa senza dubbio molto lunga, ma che ripagherà il pubblico di un nuovo show in piena regola da vedere e rivedere per gli anni a venire