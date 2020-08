Banche: le più in crisi dopo il Covid-19 sono quelle italiane

La storia del Covid-19 inizia ben otto mesi fa, esattamente nel dicembre del 2019. Di lì a poco, nel corso del gennaio 2020 il virus è divampato come un incendio in un bosco arido. Vita dopo vita, ha portato con sé molte vittime arrivando addirittura a causare una vera e propria pandemia. Inoltre il Coronavirus è stato motivo di una profonda crisi in molti settori, lasciando senza lavoro un numero spropositato di persone. Ovviamente il settore bancario non è immune a tutto questo e ne sono la prova le banche italiane, in crisi già da mesi.

Banche: quali sono quelle meno solide?

L’Italia quest’anno dovrebbe riportare una contrazione del PIL tra l’8% e il 10%, a seconda delle varie stime formulate, pertanto la situazione risulta grave. Così, per risanare i problemi nati nella questione della capitalizzazione e della liquidità, la BCE ha raccomandato alle banche la sospensione dei dividendi a valere sull’esercizio 2019.

Ciononostante il sistema bancario gode ancora di buona salute. Tuttavia vi sono molto banche sicure e alcune in crisi di solidità predisposte a mettere a rischio il patrimonio dell’utente. Secondo l’ufficio studi di Altroconsumo, la cui classifica sorge sul parametro del Common Tier Equity 1 ratio e del Total Capital Ratio, la crisi vede protagoniste:

Banca di Filottrano

Banca Don Rizzo

Banca Monte Pruno

Banca Patavina – CC di Sant’Elena e Piove di Sacco

Banca Valdichiana

Bcc Agrobresciano

Bcc Bergamo e valli

Bcc dell’Oglio e del Serio

Bcc di Ancona e Falconara Marittima

Bcc di Cagliari

Bcc di Castagneto Carducci

Bcc di Recanati e Colmurano

Bcc Valdostana – Crédit Coop. Valdôtaine

Bcc di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia

BTL– Banca del territorio lombardo

CentroMarca Bcc di Treviso e Venezia

CR di Bra

CRU di Bolzano

Vival Banca

Bcc Montecatini Terme

Bientina S. Pietro in Vincio

Nel caso in cui si dovesse essere particolarmente a rischio (trattasi perlopiù della CRU di Rovereto e Banca Farmafactoring), Altroconsumo consiglia di limitarsi in questi casi ad avere un semplice conto corrente, senza sottoscrivere azioni e obbligazioni della banca.