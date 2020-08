L’estate in via di conclusione sta confermando la tendenza di crescita per Iliad. A breve il provider francese supererà la quota dei sei milioni di abbonati, un record di precocità che non conosce precedenti. A caratterizzare il successo di Iliad c’è ovviamente l’offerta Giga 50. I buoni risultati del gruppo transalpino però non si spiegano soltanto con quest’iniziativa a basso prezzo. Il gestore, infatti, è stato capace nelle ultime settimane anche di superare le critiche di pubblico ed addetti ai lavori.

Iliad aumenta i Giga internet per la connessione roaming dall’UE

Le critiche maggiormente punitive verso Iliad si legano alle politiche commerciali sul roaming. Proprio come altri gestori attivi in Europa, il provider francese deve garantire a tutti gli abbonati una certa soglia di traffico per la connessione internet nei paesi UE. Sino allo scorso anno, per molti abbonati, questa soglia era di 2 Giga.

Il pubblico ha avuto molto da ridire su tale limite ed infatti, il gruppo commerciale di Iliad è corso subito ai ripari. Una prima modifica migliorativa per il roaming è arrivata già nell’estate 2019. Con la ricaricabile Giga 50, infatti, il traffico per la connessione internet è stato innalzato a 4 Giga.

Il vero cambiamento definitivo però c’è stato ad inizio anno. Gli utenti con attiva la ricaricabile Giga 40 hanno avuto anche loro la possibilità di utilizzare 4 Giga per la connessione internet al di fuori dei confini nazionali. La scelta di Iliad è stata quindi quel di equiparare totalmente Giga 40 e Giga 50. La novità commerciale delle ultime settimane è valida per vecchi e nuovi clienti.