Uno dei videogame più apprezzato negli ultimi anni, Fortnite, continua ad essere il protagonista di numerose discussioni in merito all’ultima notizia trapelata in rete. A quanto pare il videogame non è più disponibile sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple perché i due colossi hanno deciso di eliminarlo in seguito ad un’azione poco consona.

Fortnite in guerra contro Apple e Google: ecco cosa sta succedendo

Secondo le ultime notizie trapelate in rete, gli sviluppatori di Fortnite avrebbero introdotto un nuovo aggiornamento con il quale gli utenti avrebbero avuto la possibilità di effettuare degli classici acquisti in app. Il problema, però, sta nel ricavato perché la casa sviluppatrice ha inserito un sistema per ricevere l’intero ricavato, senza dare la percentuale del 30% su ogni acquisto a Google o Apple.

Proprio per questo motivo Epic Games, la casa sviluppatrice, ha deciso di lanciare l’ashtag #FreeFortnite per tutti gli utenti intenzionati a schierarsi dalla sua parte. Inoltre, ha deciso di fare causa ai due colossi per violazione delle norme anti-trust. Per tutti i consumatori che avrebbero voluto scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo Apple o Android questo al momento non è possibile perché effettuando la ricerca il videogame non è disponibile. Per chi, invece, ha l’applicazione già scaricata non è possibile accedere alle funzioni e novità introdotti con la Nuova Stagione, e al proprio Battle Pass.

Ad oggi non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprire l’andamento di questa situazione più che particolare. In rete si parla di una vera e propria guerra.