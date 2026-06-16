Samsung One UI, il Beta test si semplifica: ecco in che senso

Il programma di Beta test di One UI diventa finalmente più leggero da gestire, con un pacchetto di modifiche che Samsung ha annunciato nelle scorse ore per ridurre i passaggi necessari sia all’iscrizione che all’uscita. Il momento scelto non è affatto un caso. Android 17 è ormai vicino alla pubblicazione e i test pubblici della One UI 9 vanno avanti già da un po’. Tutte le novità arrivano attraverso un aggiornamento dell’app Samsung Members, che resta il centro di comando per chi vuole mettere le mani sul software in anteprima.

La modifica più interessante è anche la più banale, a pensarci bene. D’ora in avanti non bisognerà più accettare termini e condizioni a ogni nuova build ricevuta, cosa che prima capitava spesso anche per ciascun dispositivo iscritto. Basta una volta sola e vale per tutto il resto. C’è poi una nuova area permanente che si chiama One UI Beta Home, pensata come punto di riferimento per seguire l’andamento dei cicli di test attuali, passati e futuri. La cosa curiosa è che comparirà a tutti gli utenti, non solo a chi è già iscritto alle Beta.

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Cosa cambia per chi entra ed esce dai programmi

Da questa sezione si potrà controllare quali iniziative sono compatibili con il proprio telefono e iscriversi in pochi tocchi. Samsung Members avviserà anche dell’arrivo di nuovi programmi con un banner direttamente nella schermata iniziale. L’obiettivo dichiarato è dare più visibilità alle iniziative e convincere più persone a partecipare, così da raccogliere quel feedback prezioso che serve a limare il software prima del rilascio definitivo.

Anche l’uscita diventa più diretta. Per abbandonare un test basterà aprire la pagina di gestione della Beta e selezionare la nuova opzione dedicata. Dopodiché niente impedisce di iscriversi di nuovo oppure di tornare alla versione stabile più recente della One UI disponibile per quel dispositivo. È stata rivista anche la sezione Tips, arricchita con nuove guide e materiali informativi. Spiegano per esempio come funziona la registrazione, come fare il backup dei dati, come ripristinare il software stabile e rispondono alle domande più frequenti che girano tra chi partecipa.

Si tratta di interventi che sulla carta tolgono qualche grattacapo a chi ama provare le novità in anticipo, senza dover ripetere mille volte le stesse operazioni. La direzione è chiara: rendere il giro completo, dall’ingresso al ritorno alla stabilità, qualcosa che chiunque possa affrontare senza sentirsi un esperto di smanettamenti. Le procedure più snelle, unite alla nuova vetrina di One UI Beta Home, dovrebbero aiutare anche gli utenti meno avvezzi a capire al volo cosa è disponibile per il proprio modello e cosa no, evitando quei tentativi a vuoto che in passato scoraggiavano più di qualcuno.