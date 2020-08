L’operatore WindTre, nato dalla fusione di Wind e 3 Italia, è riuscito a riscuotere un successo non indifferente in questi ultimi mesi. Pur destando qualche perplessità per via dei rincari che interesseranno i già clienti, il gestore suscita la curiosità di coloro che intendono effettuare il trasferimento del numero da altri operatori. WindTre, infatti, appare intenzionato ad attirare l’attenzione dei suoi rivali e sfrutta a tal proposito le sue offerte operator attack. La maggior parte delle tariffe dedicate ai clienti che effettuano la portabilità del numero da altri gestori si mostrano infatti economiche e ricche di contenuti, tra queste: la WindTre Go 50 Fire Plus e la WindTre Go 50 Top Plus.

WindTre: ecco le migliori offerte operator attack!

L’offerta operator attack più economica è la WindTre Go 50 Top Plus. I clienti Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO possono attivarla direttamente online al costo di soli 5,99 euro al mese e ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La tariffa WindTre Go 50 Fire Plus, invece, necessita di una spesa di 6,99 euro al mese ma i contenuti non cambiano. Infatti, anche i clienti Iliad, ai quali è dedicata l’offerta, hanno la possibilità di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Entrambe le offerte possono essere richieste online, attraverso il sito ufficiale dell’operatore, e non prevedono costi di attivazione. Al momento dell’acquisto è prevista soltanto un contributo di 10,00 euro per la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della promozione richiesta.