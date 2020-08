Iliad ha caratterizzato anche la stagione estiva nel settore della telefonia mobile italiana con le sue offerte low cost. Nel corso di queste settimane i numeri dell’operatore transalpino sono cresciuti ancor di più rispetto al recente passato: a breve il provider supererà la quota di sei milioni di abbonati.

Iliad, le promozioni speciali che si attivano sul sito internet

Ovviamente la ricaricabile principale di Iliad resta ancora la Giga 50. I clienti sono ancora molto attratti da questa ricaricabile che al prezzo speciale di 7,99 euro mette a disposizione contenuti illimitati con chiamate, SMS e 50 Giga per la connessione internet. Al netto del successo e della popolarità di Giga 50 c’è da sottolineare come questa non sia l’unica ricaricabile presente nella proposta commerciale di Iliad. Attraverso il sito ufficiale, infatti, si possono sottoscrivere due offerte altrettanto vantaggiose.

La prima di queste proposte è la promozione Giga 40. La ricaricabile in questione ha un prezzo mensile di 6,99 euro: a questo costo, i clienti potranno beneficiare di chiamate e messaggi illimitati a cui si aggiungono anche 40 Giga per la navigazione internet. Disponibili, inoltre, anche 4 Giga per navigare in internet dall’Unione Europea. Altra ricaricabile di tutto vantaggio è Iliad Voce. Questa proposta ha un prezzo mensile di 4,99 euro ed offre telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Sia la Giga 40 che Voce richiedono una spesa di attivazione una tantum pari a 10 euro. Per attivare le due iniziative, a differenza delle offerte di altri gestori, non è necessaria la portabilità del proprio numero.