Di truffe digitali ne abbiamo a bizzeffe e di tutti i tipi. C’è chi cerca di rubarci i dati personali, chi di accedere al nostro conto corrente, chi ancora invia false mail o sms dalla nostra banca e chi invece cerca di rubarci il credito presente sulla nostra sim. Si chiama Ping Call, e dovete prestare moltissima attenzione a questa nuova modalità per azzerare il vostro credito.

Ping Call, come funziona e quali sono le conseguenze

Tutti probabilmente siamo stati oggetto delle mire di una Ping Call. Si riceve una chiamata da un numero straniero, magari con prefisso inglese o tunisino. Ma il telefono squilla solo per pochi secondi, senza dare la possibilità e il modo di rispondere per sapere di chi si tratta. A questo punto l’amo è stato lanciato, e chi sta dall’altra parte aspetta solo di essere richiamato.

La tentazione è molto forte: potrebbe essere chiunque, magari è importante, forse è quel servizio clienti che ho chiamato tempo fa per avere un rimborso. L’importante è non abboccare. Non richiamate per alcun motivo numeri sconosciuti, in particolare con prefissi stranieri che non conoscete e non avete mai visto. Ma non abbassate la guardia neanche con i numeri italiani, la Ping Call potrebbe arrivare anche da un numero con prefisso italiano.

Ma allora come ci si difende? Basta seguire poche e semplici regole:

se si ricevono chiamate da numeri che non si conosce e non si fa in tempo a rispondere aspettare che sia quel numero a richiamare;

che sia quel numero a richiamare; NON richiamare numeri che non si conoscono, sarà l’interessato a richiamarci in caso di bisogno;

numeri che non si conoscono, sarà l’interessato a richiamarci in caso di bisogno; è possibile usufruire della funzione dei nostri smartphone che prevede il blocco del numero che ha chiamato, mettendolo in black list.

Seguendo questi piccoli consigli è possibile evitare di cadere in truffe che in pochi secondi potrebbero azzerare il credito residuo. Anche per questo motivo è consigliabile avere il credito indispensabile per il rinnovo delle proprie offerte o per le chiamate necessarie. Tenere una sim con decine e decine di euro di credito potrebbe solo portare a furti più consistenti.