Gli operatori virtuali rappresentano la via più facile per evadere gli spropositi di TIM, WindTre e Vodafone. Iliad si salva dal contesto delle rimodulazioni, degli aumenti e dei servizi a pagamento aggiuntivi che fanno lievitare i costi ma con le nuove offerte anche la famosa “Giga 50″si arrende. Scopriamo insieme cosa hanno in serbo ho. mobile e Kena per battere i gestori reali.

Promozioni dagli operatori virtuali: cambia gestore ed ottieni offerte mai viste prima ad un prezzo assurdo

Sono conosciuti anche come MVNO. Sono gli operatori dislocati operanti su infrastrutture secondarie di rete proprietarie che si propongono quali valide alternative ai provider più blasonati del mercato telefonico. Rispetto a questi ultimi cambiano sul piano della qualità e dei contenuti offerti.

I veri vantaggi tecnici di un operatore virtuale sono rappresentati dalla semplicità di accesso ai profili di gestione per le ricariche ed al low-cost che non impone alcun vincolo contrattuale. Possiamo lasciare quando vogliamo e tornare nuovamente in qualsiasi momento. Uno degli svantaggi, invece, si configura con la bassa priorità della rete rispetto all’operatore reale, rispetto al quale offre una velocità più moderata ed in alcuni casi limitata. Tutte cose con cui si può convivere senza problemi.

A fronte di tutte queste importanti considerazioni si appuntano quelle che sono le tariffe top del momento disponibili per chi vuole effettuare portabilità o anche avere un nuovo numero. Il meglio del meglio si ha con ho. mobile e Kena Mobile.

Offerte virtuali di ho. mobile

Questo gestore è ormai famoso per rispettare una ferrea politica di trasparenza e tariffe ben bilanciate che sfruttano la rete Vodafone quale sistema di veicolazione dl segnale. Si possono avere sempre minuti ed SMS Illimitati con l’aggiunta di 50 Giga in 4G LTE @30Mbps. Il prezzo delle promo varia a seconda dell’operatore di provenienza secondo il seguente schema:

Coopvoce, Fastweb ed altri operatori virtuali: 6,99 euro al mese

al mese Iliad, Kena, Digi Mobil e Daily Telecom: 8,99 euro al mese

al mese Da qualsiasi operatore: 12,99 euro al mese

Kena Mobile

Kena, invece, funziona con un substrato della rete TIM Mobile, tramite la quale garantisce accesso a minuti ed SMS illimitati con inclusi anche 50 Giga di traffico dati su rete Internet 4G e hotspot service per condividere i dati mobili. Il tutto al costo indicato nel seguente elenco e per i seguenti operatori in uscita: