Ci sono nuovi aumenti. Ormai questa situazione sembra diventato un ritornello tra le file di TIM e Vodafone, ma anche Tiscali ci mette del suo. In alcuni casi si beneficia di ulteriori vantaggi con l’aggiunta di interessanti contenuti ai bundle. In altri, invece, le rimodulazioni sono a senso unico senza avere alcunché da aggiungere alla propria tariffa. I cambiamenti stanno facendo arrabbiare parecchi clienti ora disposti a cambiare operatore per beneficiare di offerte più sostanziose e convenienti. Ecco le ultime novità in fatto di offerte telefoniche.

Offerte TIM con aumento

Si parla di 1,99 euro in più ad ogni mese per sommare minuti illimitati o 20 Giga di traffico dati 4G LTE alla propria offerta. Non c’è scelta dopo che l’operatore ha annunciato le nuove modifiche tariffarie per alcune sue offerte. Chi riceve l’SMS di modifica può scegliere se rimanere o passare ad altre opzioni tariffarie.

Promo Vodafone a 2,99 euro la mese in più

Il gestore rosso ha avvertito i propri clienti con promo Unllimited+ del verificarsi di un cambiamento economico. Il comunicato prevede ora 2,99 euro in più al mese sul costo delle offerte.

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Aumenti Tiscali

Nel novero dei “rimodulatori seriali” si inserisce anche Tiscali Mobile che richiede 2.99 euro aggiuntivi su alcune promo concedendo al contempo contenuti extra per 60 minuti di chiamate, 10 SMS e 1 Giga di Internet in 4G.