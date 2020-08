Possedere una connessione Internet è ormai fondamentale per gran parte dei consumatori perché per lavoro, per studio o semplicemente per svago è molto utile. In tantissimi non solo utilizzano la connessione mobile, ma attivano anche quella per la rete fissa perché i vari gestori telefonici Tim, Wind Tre e Vodafone offrono dei pacchetti piuttosto convenienti.

Da qualche anno, però, si sta sviluppando sempre di più la connessione via satellite perché permette di navigare in rete anche nelle zone in cui il segnale dei vari gestori telefonici è scarso o totalmente assente. Le differenze sostanziali sono veramente poche, eccone descritte qui di seguito.

Connessione Internet via satellite: ecco la differenza con la connessione di Tim, Vodafone, Wind Tre e altri operatori

Come alcuni servizi televisivi, come ad esempio quello di Sky, funzionano tramite satellite e anche questo tipo di connessione non funziona tramite cavi ma, appunto, tramite satellite. Il suo funzionamento permette di raggiungere tante di quelle zone in cui i vari gestori telefonici non riescono ad offrire il loro servizio e anche per quanto riguarda i costi mensili da sostenere non ci sono differenze piuttosto grandi.

Le varie aziende offrono questo tipo di connessione ad un canone mensile che varia dai 30,00 Euro ai 50,00 Euro secondo il servizio scelto. Ci sono anche dei costi da sostenere per la corretta installazione e eventualmente per degli strumenti particolari.

La maggior parte delle aziende, inoltre, offrono anche un servizio di linea telefonica in tecnologia Volp per tutti quei consumatori che utilizzano questo tipo di servizio.