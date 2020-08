Il mercato del mondo della telefonia continua ad essere caratterizzato da tariffe telefoniche super low cost soprattutto perché i vari operatori telefonici virtuali continuano a sponsorizzarli per battere le offerte telefoniche di Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad. I consumatori, infatti, hanno a disposizione delle proposte telefoniche più che convenienti, ma ad attirare la loro attenzione sono soprattutto quelle di Poste Mobile, Ho Mobile e Kena Mobile.

Kena Mobile, Poste Mobile, Ho Mobile e le loro nuove proposte telefoniche: ecco quelle più gettonate

Gli operatori telefonici virtuali propongono delle vere e proprie occasione, in particolare Kena Mobile propone la sua tariffa ad un costo mensile di soli 5.99 con la quale prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70GB di traffico dati per la navigazione in rete. Il costo mensile da sostenere è pari a 5,99 Euro e il costo di attivazione iniziale è pari a 0 Euro.

Anche l’operatore Ho Mobile propone qualcosa di simile perché la sua tariffa prevede: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, SMS illimitati verso i numeri nazionali e 50GB di connessione dati. In questo caso è previsto un costo iniziale per la corretta attivazione di 9,99 Euro che comprende anche quello della SIM e un canone mensile di 8,99 Euro.

Infine, Poste Mobile una tariffa al costo di 4,99 Euro al mese con la quale è possibile usufruire di: credit illimitati da utilizzare per chiamate ed SMS, e 10GB di Internet per navigare in rete in 4G.