Hai trascorso ore su Instagram e non hai più post recenti da consultare? Nessun problema. Presto, Instagram comincerà a mostrarti una serie di contenuti consigliati, con i quali cercherà da catturare la tua attenzione suggerendoti immagini e video che meglio si sposano con i tuoi gusti.

E’ la nuova funzionalità introdotta da Instagram, quella dei Post Suggeriti, appunto. “Quando scorri il feed, potresti vedere post che sono Consigliati per te. Questi post vengono suggeriti in base ai post a cui hai messo “Mi piace” negli account che segui.”

Il tuo feed inizierà, dunque, ad essere popolato di post di account che non segui, ma che potrebbero comunque essere di tuo interesse perché affine ai tuoi gusti, dal momento in cui questi verranno suggeriti in base ai contenuti a cui hai lasciato un Like. Se questa idea non ti alletta, puoi scegliere di nascondere momentaneamente i post suggeriti. Per farlo, dovrai cliccare sui tre puntini verticali (Android) o orizzontali (iPhone) e selezionare poi la voce Nascondi.

Instagram, seguire un profilo scansionandone il codice QR

Oltre ciò, Instagram ha aggiunto una ulteriore novità, ovvero la possibilità di aggiungere un determinato profilo scansionando il codice QR con una qualsiasi app fotocamera, e non necessariamente con quella in-app. Si tratta di una funzionalità molto comoda soprattutto per le attività, che potranno – in questo modo – farsi seguire dai propri clienti con semplicità e rapidità.

Per poter generare il proprio QR code, basta selezionare la voce Codice QR all’interno dell’area Impostazioni di Instagram ed eventualmente stamparlo, o comunque mostrarlo all’utente che ci vuole seguire.