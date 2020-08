Trony propone una campagna promozionale che potremmo quasi definire senza limiti, il giusto mix che può permettere ai consumatori di risparmiare al massimo, ponendo piccole limitazioni territoriali e sui modelli in promozione.

Il volantino descritto nel nostro articolo, esattamente alla pari di quanto succede da Euronics, può essere sfruttato solamente nei negozi fisici dislocati nella regione Campania, per ogni acquisto precedente al 24 agosto 2020. Al giorno d’oggi non sarà possibile raggiungere gli stessi prodotti online o altrove in Italia.

Trony: le offerte sono davvero invitanti

Le offerte disponibili da Trony sono davvero invitanti, uno dei prodotti più scontati e richiesti di tutto il 2020, è sicuramente il Samsung Galaxy S20. Anche in questo caso il consumatore potrà mettere le mani sul top di gamma dell’azienda orientale, pagandolo solamente 699 euro.

Nel caso in cui si desiderasse la versione ancora più performante, quale è il Samsung Galaxy S20+, il prezzo non sarà troppo diverso dalla precedente, raggiungerà infatti i 799 euro (sempre e soltanto per quanto riguarda il no brand).

Il terminale appartenente infine alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, ed incluso direttamente nella campagna, è l’Oppo Find X2 Lite, un’ottima alternativa da 449 euro e dalle prestazioni più che soddisfacenti.

Il volantino Trony non si ferma qui, gli sconti sono definiti quasi “meglio dei saldi“, per questo motivo raccomandiamo caldamente l’apertura delle pagine che potete trovare elencate qui sotto nel dettaglio, inserite come galleria fotografica.