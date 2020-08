Il gestore telefonico Vodafone è uno degli operatori telefonici più gettonati sul mercato per il suo ottimo servizio che riesce a garantire anche se i prezzi sono un po’ più alti rispetto a quelli offerti dai suoi avversari. A quanto pare, però, tantissimi consumatori preferiscono sostenere dei canoni mensili un po’ più alti e usufruire di un servizio di ottima qualità piuttosto che sostenere costi mensili bassi e usufruire di un servizio scadente.

Coloro che hanno avuto una scheda telefonica targata Vodafone possono ritenersi molto fortunati perché il gestore telefonico sta offrendo una nuova tariffa telefonica WinBack decisamente allettante. Ecco i dettagli.

Vodafone e la nuova tariffa telefonica: ecco tutti i dettagli

La nuova offerta telefonica prende il nome di Vodafone Special 50 Digital Edition ed è possibile usufruire di: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50GB di traffico dati per navigare in Internet alla massima velocità della connessione 4G. I consumatori sono molto attratti dal canone mensile da sostenere perché è pari a 7,00 Euro. Attenzione, però, perché si tratta di una promozione dedicata soltanto ai consumatori che provengono da Iliad e alcuni MVNO (eccetto Ho Mobile).

I consumatori possono scegliere se ritirare la nuova scheda direttamente in un Centro Store o al proprio domicilio. Nel primo caso è necessario sostenere il costo della nuova scheda e una prima ricarica per attivare l’offerta, mentre nel secondo caso è necessario sostenere una spesa di 22,00 Euro per l’offerta da 7,00 Euro. Per altre tariffe telefoniche, si consiglia di accedere al portale online ufficiale di Vodafone.