La prossima stagione si dimostrerà particolarmente interessante per tutti gli appassionati Apple. Il colosso di Cupertino procederà con la presentazione di una serie di dispositivi le cui indiscrezioni fino ad ora emerse a riguardo non fanno che alimentare la curiosità. Tra i device Apple in arrivo vi sono anche le nuove AirPods 3. I nuovi auricolari potrebbero garantire una serie di funzioni davvero interessanti e un nuovo brevetto lascia supporre siano addirittura in grado di gestire autonomamente il volume in caso di pericolo.

Apple AirPods 3: ecco alcune probabili funzioni del nuovi device del colosso di Cupertino!

Uno dei recenti brevetti depositati dal colosso di Cupertino fa riferimento a una delle probabili funzioni che caratterizzeranno le nuove Apple AirPods 3, anche nella versione Pro.

Stando a quanto emerso dal documento in questione sembra proprio che le nuove cuffie saranno capaci di gestire autonomamente il volume di quanto riprodotto qualora rilevino una situazione di pericolo, ma non solo. A quanto pare, il colosso di Cupertino farà si che i suoi auricolari siano capaci di regolare l’audio, e quindi se necessario interrompere la riproduzione, e di fornire indicazioni e suggerimenti utili in caso di pericolo.

Alcuni sensori, inoltre, sarebbero in grado di rilevare la posizione dell’utente e percepire se stia indossando o meno entrambi gli auricolari. Quindi, nel caso in cui chi indossa le cuffie stia per attraversare una strada particolarmente affollata l’audio potrebbe essere automaticamente interrotto così da garantire la sicurezza dell’utente.

Un’ulteriore funzione introdotta dal colosso allo scopo di alimentare la sicurezza degli utenti è quella che sfrutta l’accelerometro presente negli auricolari per interrompere automaticamente la riproduzione in caso di superamento della velocità prestabilita.