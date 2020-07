Wiko ha presentato Y61, un nuovo smartphone dalle funzionalità e caratteristiche essenziali e dal prezzo molto contenuto, pensato per un pubblico non molto esigente e meno esperto.

Wiko Y61, caratteristiche e prezzi

Wiko Y61 è dotato di uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione 960 x 480 pixel ed ampie cornici. Un design non proprio in linea con i trend attuali, ma comunque giustificabile se si considera il segmento di mercato all’interno del quale questo smartphone si inserisce ed il suo prezzo, che riveleremo alla fine di questo articolo.

Sotto la scocca di questo Wiko Y61 si nasconde un SoC MediaTek 6761WE con processore quad-core da 1,3GHz, aiutato da 1 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 256 GB. Si può facilmente capire che una configurazione del genere permette di eseguire le attività fondamentali, mentre giochi ed applicazioni più pesanti potrebbero non funzionare correttamente.

Disponibile nelle colorazioni Deep Grey, Deep Green e Gold, lo smartphone è dotato di un pulsante Google Assistant dedicato, per richiamare ed interagire con l’assistente di Google, appunto, e di Camera Go. A bordo di Wiko Y61 c’è Android 10 Go Edition, mentre tra le altre caratteristiche citiamo il supporto al Face Unlock, grazie al quale sbloccare il dispositivo con il riconoscimento del proprio volto, al Dual SIM e la presenza di una batteria da 3.000 mAh che assicura una lunga autonomia.

Il prezzo? 89,99 euro per questo Wiko Y61, la cui confezione includerà anche una cover protettiva trasparente ed una pellicola per il display. Lo smartphone sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni.