I dispositivi Android fanno un importante passo verso il futuro. Da Montain View, in queste ultime ore, è arrivata una notizia davvero importante per gli oltre due miliardi di persone che utilizzano uno smartphone con il sistema operativo di Google. Su tutti i device Android, infatti, a breve sarà presenta un apposito software ed un’app in grado di “anticipare” i terremoti.

Android, come funzione il sistema di monitoraggio per gli eventi sismici

Già da tempo gli sviluppatori del sistema operativo stavano lavorando ad una soluzione del genere. La presenza di un servizio in grado di monitorare eventi sismici è favorita dalla presenza di cosiddetti accelerometri sugli smartphone. Grazie a questi chip, infatti, è possibile misurare la direzione e l’intensità di un movimento.

Ebbene, sfruttando tale strumento, Android andrà a creare una rete di monitoraggio mondiale per segnalare la presenza di terremoti di lieve, media e forte intensità. Laddove vi dovesse essere un evento sismico, gli utenti saranno in grado di avere in tempo reale informazioni preziose (misurazione della scossa, distanza dall’epicentro, profondità della magnitudo).

Laddove gli accelerometri si dimostrassero efficienti al massimo, inoltre, attraverso gli smartphone si potrebbe ottenere anche un ulteriore vantaggio. L’obiettivo degli sviluppatori Android, infatti, è quello di fornire al pubblico uno strumento in grado di ”anticipare” anche i terremoti. E’ stato calcolato che in alcune circostanze vi può essere un vantaggio sino ad un minuto tra l’inizio dell’evento sismico e la sua riproduzione sul territorio. Inutile dire che, qualora dovesse funzionare, questa novità avrebbe del rivoluzionario.