Dallo scorso 14 agosto 2020 l’operatore Tim ha iniziato a proporre ad alcuni clienti ricaricabili, l’opzione tariffaria denominata Supergiga 20 che, con la promozione dell’estate raddoppia i Giga per tre mesi.

Ecco l’esempio di un SMS che sta inviando l’operatore: “Supergiga 20 in estate raddoppia e ogni mese per 3 mesi i giga diventano 40, di cui 6 validi in UE. Il costo mensile è di 9.99Euro, attivala subito rispondendo SI o vai nella sezione Offerte per te“. Scopriamo tutti i dettagli.

Tim ti invita ad attivare Supergiga 20

Supergiga 20 con la promo Raddoppio Giga con Supergiga per tutte le nuove attivazioni, dal 12 Giugno al 30 Agosto 2020, diventa con 40 Giga al mese di traffico internet mobile per 3 mesi, poi si rinnova con 20 Giga al mese a tempo indeterminato, salvo disattivazione. Il costo è di 9.99 euro ogni mese. Non è previsto alcun costo di attivazione.

In alternativa è possibile attivare l’offerta tariffaria Supergiga 50 che con la stessa promo estiva diventa con 100 Giga al mese di traffico internet mobile per 3 mesi, poi si rinnova con 50 Giga al mese a tempo indeterminato, salvo disattivazione. Il costo è di 13.99 euro ogni mese. Non è previsto alcun costo di attivazione.

Per la precisione, il raddoppio dei Giga si attiva in automatico entro 48 ore dall’attivazione dell’offerta attraverso un’opzione aggiuntiva gratuita che eroga per 3 mesi rispettivamente 20 Giga di traffico internet al mese per Supergiga 20 e 50 Giga di traffico internet al mese per Supergiga 50. In caso di esaurimento dei Giga ed in assenza di altre opzioni dati, il cliente TIM potrà continuare a navigare, con Giga di Scorta, al costo di 1.90 euro ogni 200 megabyte