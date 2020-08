Esselunga si avvicina al ferragosto con una campagna promozionale che vuole sicuramente attirare l’attenzione su di sé, data la presenza di innumerevoli sconti e riduzioni di prezzo, a partire dall’Apple iPhone 11.

Coloro che vorranno approfittare del volantino, devono prima di tutto sapere che non sarà possibile raggiungerlo dal sito ufficiale, poiché ad oggi risulta essere impossibile acquistare la tecnologia da casa, di conseguenza sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio.

Volantino Esselunga: ecco le offerte migliori

L’offerta migliore del volantino Esselunga, come indicato inizialmente, è sicuramente quella applicata sull’Apple iPhone 11, l’ultimo modello dell’azienda di Cupertino, in vendita nella versione da 128GB di memoria interna a circa 799 euro (come al solito è no brand).

L’intenzione della campagna pare essere di giocarsi il tutto per tutto sul suddetto modello, poiché a conti fatti le alternative Android appaiono essere molto più spente e di qualità decisamente inferiore. I prezzi di quest’ultime non superano i 249 euro, e sono individuate in Samsung Galaxy A41, Oppo A9 2020 o Huawei Y5p.

Molto più allettante la proposta relativa agli smartwatch, l’occhio cade sull’Amazfit Bip Lite, un prodotto di buona qualità complessiva (naturalmente con i suoi limiti) acquistabile con un esborso finale di soli 34,93 euro.

Per conoscere da vicino il volantino Esselunga, ed essere i primi a scoprire quali altri prodotti e prezzi l’azienda ha pensato appositamente per voi, aprite immediatamente le pagine che trovate elencate nel dettaglio qui sotto.