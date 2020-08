In un legame di coppia è quasi impossibile fare a meno di WhatsApp. Tante persone utilizzano la chat di messaggistica istantanea per vivere la quotidianità del rapporto coniugale o del fidanzamento. Va inoltre considerato come, dietro la nascita di un amore, vi sia in un modo o nell’altro proprio WhatsApp.

WhatsApp e spiare le chat del partner: un modo alternativo per farlo

C’è però una considerazione necessaria da fare. Se è vero che tanti legami di coppia nascono proprio con l’ausilio di WhatsApp, tanti altri si concludono allo stesso modo. Negli ultimi mesi e negli ultimi anni, sempre più tradimenti sono emersi grazie al servizio di messaggistica istantanea.

Non c’è quindi da stupirsi se le persone, in una maniera o nell’altra, cercano di spiare il loro partner. Tanti utenti per leggere le chat altrui si affidano al metodo classico: la lettura diretta dei messaggi attraverso lo smartphone. Questo sistema è sì d’aiuto, ma ha un grande limite: chi ha qualcosa da nascondere è solito cancellare ogni tipo di contenuto sospetto.

C’è però un metodo alternativo che ci consente di spiare il partner sempre in tempo reale. La soluzione, in questo caso, arriva da WhatsApp Web. Grazie al servizio desktop di WhatsApp infatti si possono copiare le chat del partner dallo smartphone ad un computer di nostro possesso senza password o codici di sicurezza. Per far sì che tale sistema sia funzionante quindi è necessario avere il pieno possesso dello smartphone del partner (anche per pochi secondi) ed effettuare la sincronizzazione delle conversazioni. Le chat copiate sul pc saranno aggiornate real time.