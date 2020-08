In seguito all’ingresso di Fastweb nella lista degli operatori disponibili per l’attivazione della Kena 5.99 e la contestuale esclusione dell’operatore ho.Mobile, nel mese di agosto 2020 l’operatore virtuale Kena Mobile dovrebbe ulteriormente modificare la propria lista aggiungendo altri operatori.

Attualmente, la lista completa degli operatori da cui i nuovi clienti possono provenire per attivare Kena 5.99 comprende soltanto Iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile, 1Mobile, Digi Mobil, e Intermatica. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Kena Mobile aggiunge altri operatori che possono attivare la Kena 5.99

Kena Mobile dovrebbe aprire questo mese la sua offerta Kena 5,99 anche ai clienti provenienti da CoopVoce e Tiscali, secondo un determinato calendario. Più precisamente le indiscrezioni hanno riportato che l’operatore dovrebbe aprire l’offerta anche ai clienti Tiscali dal 10 e fino al 24 Agosto 2020, mentre i clienti CoopVoce dovrebbero essere in grado di passare a Kena 5.99 dal 17 al 31 Agosto 2020.

Per quanto riguarda Fastweb che, come correttamente anticipato, è entrato in lista il 3 Agosto 2020, l’operatore dovrebbe restare fino al 17 Agosto 2020, salvo cambiamenti. Ci teniamo a sottolineare che la lista sopra riportata ed il relativo calendario per le attivazioni rappresentano ancora un’indiscrezione che dovrebbe essere accolta dai lettori con il beneficio del dubbio, come la maggior parte delle indiscrezioni.

Vi ricordo inoltre che l’offerta Kena 5.99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile a 5.99 euro al mese. Il costo di attivazione e della nuova SIM è di 0 euro e online è necessaria una ricarica contestuale di almeno 5 euro per il primo mese anticipato dell’offerta. Infatti, nonostante sia stata prorogata la promozione con il primo mese gratis, il cliente dovrà comunque effettuare una ricarica minima.