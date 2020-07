L’operatore virtuale Kena Mobile ha nuovamente deciso di proporre la propria offerta con il primo mese gratuito, oltre al costo di attivazione e SIM gratuiti.

Stiamo parlando di un’offerta dal costo di 5.99 euro al mese ed un bundle davvero molto interessante. Scopriamola insieme nel dettaglio.

Kena Mobile rilancia l’offerta con il primo mese gratuito

Ritorna dunque la promo online con il primo mese gratuito dell’offerta operator attack per chi richiede la portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali come anche ho. mobile e ad eccezione di Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Rabona Mobile e Very Mobile. Questa offerta comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati al prezzo di 5.99 euro al mese.

L’offerta in roaming europeo comprende un massimo di 3 Giga al mese da utilizzare in 3G per tutto il 2020, mentre minuti ed SMS possono essere sfruttati alle stesse condizioni nazionali. Oltre alla promo con il primo mese gratuito continua la promo online sui costi di attivazione e della SIM gratuiti anche per tutte le altre offerte del portafoglio di Kena Mobile.

Per attivare l’offerta con la promozione in questione il cliente dovrà comunque effettuare una prima ricarica minima di 10 euro; al termine del primo mese, l’offerta si rinnoverà al suo prezzo standard di 5.99 euro al mese. Consumato il traffico dati incluso, la connessione si blocca, mentre in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa e il cliente potrà utilizzare la SIM alle condizioni previste dal Piano Base Kena. Quest’ultimo prevede chiamate a 35 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali senza scatto alla risposta, SMS a 25 centesimi di euro e internet a 50 centesimi ogni 50 MB utilizzati. Per maggiori dettagli o per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.