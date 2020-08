Gli operatori TIM, Vodafone e Tiscali finiscono nell’occhio del ciclone dopo gli annunciati aumenti su alcune delle loro tariffe più gettonate. A nulla sembra essere valsa la spinta di Iliad nei confronti di un mercato telefonico libero e trasparente. I gestori non hanno perso le loro cattive abitudini con i clienti che possono scegliere se restare o cambiare operatore in vista di una promo più conveniente che mantenga un prezzo basso per sempre. Scopriamo insieme quali promozioni cambiano ad Agosto.

TIM

Le offerte di maggiore successo cambiano tariffario imponendosi con 1,99 Euro al mese in più che può concedere, a seconda dei casi, la scelta tra un bundle aggiuntivo di minuti illimitati o 20 Giga di traffico dati 4G LTE aggiuntivo al piano della tariffa considerata.

Vodafone

L’operatore rosso fa addirittura peggio prevedendo ben 2,99 Euro al mese aggiuntivi per la tariffa Unlimited+ per la quale è stato rilasciato apposito commento da parte di Vodafone Italia. In questo si legge:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Tiscali

Il provider Tiscali, invece, chiede 2,99 euro al mese come Vodafone ma applica la filosofia TIM sul do-ut-des che stavolta consente di sbloccare contenuti extra per 60 minuti di chiamate, 10 SMS e 1 Giga di Internet in 4G.