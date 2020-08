Vodafone Italia deve confrontarsi con numerosi rivali commerciali che minano la superiorità faticosamente conquistata in questi anni nel contesto del mercato telefonico. Concorrenti come Iliad e TIM Mobile non sono facili da gestire e spingono il gestore a valutare nuove idee tariffarie per il presente. Con oggi si segna un nuovo traguardo nel low-cost che potrebbe riguardare folte schiere di nuovi utenti. Ecco le ultime novità.

Vodafone Shake It Easy

Shake It Easy di Vodafone è una promo nuova che si rivolge ad un pubblico di giovani che non abbiano superato i 30 anni. Con un listino di 14,99 euro al mese garantisce l’accesso a:

minuti illimitati per qualsiasi numero di rete fissa e mobile nazionale in Italia ed UE

per qualsiasi numero di rete fissa e mobile nazionale in Italia ed UE SMS illimitati verso numeri mobili italiani ed in Europa senza costi aggiuntivi

verso numeri mobili italiani ed in Europa senza costi aggiuntivi 60 Giga di traffico dati tramite rete 4G LTE con hotspot service incluso per navigare da tutti i nostri dispositivi in casa e fuori casa con condivisione

Chiaro che non può essere tutto qui visto anche il prezzo sopra la media. A questo, infatti, si aggiunge il vantaggio di 10 Giga Extra che tutti i nuovi utenti possono usare per navigare in Europa con roaming gratuito senza ulteriori costi. Tra l’altro i termini promozionali stabiliscono anche la presenza di Giga Illimitati per le app più famose, tra cui:

Facebook

Instagram

WhatsApp

Telegram

Google Maps

Ciò significa che potremo chattare e spostarci da un luogo all’altro senza erodere il traffico dati inizialmente previsto con i termini della nuova tariffa. Si tratta di un’esclusiva imperdibile per il pubblico più giovane.