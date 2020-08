I voli aerei continuano ad essere super richiesti perché l’aereo oramai è il mezzo di trasporto più apprezzato e utilizzato in tutto il mondo perché permette spostamenti da un luogo ad un altro in modo veloce e, infatti, è uno dei settori continuamente in crescita. Si parla già di Double-decker, ovvero dei sedili a due piani in futuri aerei che permetteranno una comodità maggiore anche a coloro che non potranno permettersi un viaggio nella classe business, ma eccovi svelati maggiori dettagli.

Voli aerei futuri: ecco quali sono le prime idee per un viaggio molto più comodo anche in economy

Questo nuovo progetto è denominato Zephyr dall’azienda californiana Zephyr Aerospace e dal designer Jeffrey O’Neill, e molte compagnie stanno pensando di adottare perché durante i viaggi in aereo in tantissimi sono costretti a passare nella classe economy perché i posti business sono terminati rimanendo in uno spazio ristretto non proprio comodo. Diverse compagnie aeree stanno pensando di adottare questo metodo soprattutto per ottimizzare lo spazio a bordo oltre che offrire una comodità maggiore. In questo modo i passeggeri possono allungare le gambe senza dar fastidio agli altri e senza sbattere ai sedili.

Questo nuovo progetto potrebbe essere una vera e propria rivoluzione anche se al momento ci sono ancora alcune perplessità da risolvere come, ad esempio, scoprire dove i bagagli saranno riposti visto che le cappelliere sopra il proprio sedile non potrà esserci. Secondo le ultime notizie i sedili potranno essere distribuiti a combinazione 2-4-2 su due piani e accessibili tramite una classica scaletta.