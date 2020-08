In queste ore il browser Vivaldi si sta aggiornando alla versione 3.2. L’update è disponibile in automatico per tutti gli utenti che già usano il browser o in alternativa è possibile scaricarlo dal sito ufficiale.

Tra le novità che la versione 3.2 introduce, c’è la possibilità di silenziare i video riprodotti in modalità Pop-out Video (picture-in-picture). Si tratta di una feature unica che nessun altro browser al momento è in grado di offrire. Infatti, gli sviluppatori di Vivaldi hanno lavorato sul codice per introdurre questa modifica.

Come sappiamo, il browser Vivaldi è basato sul codice sorgete Chromium ma una feature del genere non è prevista. Si tratta di un lavoro fatto da zero che gli utenti della community hanno richiesto a gran voce e finalmente sono stati accontentati.

Vivaldi 3.2 introduce una nuova feature richiesta dalla community

Ecco quindi che adesso è possibile riprodurre, silenziare e guardare un video in modalità Pop-out Video al di fuori della pagina in cui si trova. In questo modo sarà possibile continuare a navigare sul web e al tempo stesso guardare video provenienti da diverse pagine, senza tenerle aperte tra le schede di navigazione.

Per gli utenti che invece non possono fare a meno dei comandi rapidi, per attivare o disattivare il sonoro di un video basterà premere F2 o ⌘+E. Resta invariata la possibilità di spostare il riquadro di riproduzione o ridimensionarlo a piacimento.

Nel caso in cui fosse necessario tornare alla scheda da cui il video è stato preso, è stato introdotto un apposito comando denominato “back to the tab”. Basterà cliccarlo e si riaprirà la pagina originale del video in maniera semplice ed intuitiva.