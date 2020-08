Il prossimo 5 agosto Samsung sembra intenzionata a svelare al mondo tantissimi device. Il più attesi sono certamente quelli della famiglia Galaxy Note 20 ma è in arrivo anche il nuovo Galaxy Z Fold 2. Inoltre, il produttore punta anche a lanciare la nuova generazione di Galaxy Watch 3.

Grazie al solito leaker Evan Blass, è possibile scoprire la scheda tecnica completa di Galaxy Watch 3. Per questo smartwatch, Samsung ha scelto di presentare due versioni distinte, la prima caratterizzata da una cassa da 41mm mentre la seconda con cassa da 45mm.

Per quanto riguarda la variante da 41mm il display sarà un Super AMOLED da 1.2 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel e protezione Corning Gorilla Glass DX. La versione da 45mm invece avrà un display Super AMOLED da 1.4 pollici e stessa protezione.

Per entrambi, il sistema potrà vantare 1GB di memoria RAM e 8GB di memoria interna. Non mancheranno tutte le principali connettività tra cui Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 e anche LTE. Non manca la resistenza all’immersione fino a 5 atmosfere con la certificazione IP68 e la MIL-STD-810G.

Samsung Galaxy Watch 3 non ha più segreti

Considerando le diverse dimensioni e diagonali di schermo, varia la batteria che per la versione da 41mm è da 247mAh mentre per la variante da 45mm è d 340 mAh. Samsung ha scelto di dotare il Galaxy Watch 3 con Tizen OS 5.5.

Le colorazioni disponibili al lancio saranno Mystic Black e Mystic Silver (per la cassa) in combinazione con Black Leather (per il cinturino) per la versione da 45mm. L’altro modello invece potrà contare lo stesso sulla colorazione Mystic Silver a cui si aggiunge la Mystic Bronze (per la cassa) con il cinturino in Black Leather e Pink Leather.