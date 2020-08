Carrefour fa tremare Unieuro con una campagna promozionale che promette l’accesso a tantissimi prezzi bassi, ma sopratutto alla possibilità di ricevere buoni sconto completamente gratuiti, da utilizzare poi per un secondo acquisto.

Il volantino che andremo a descrivervi, lo ricordiamo, è da considerarsi valido su tutto il territorio nazionale fino al 5 agosto 2020, gli utenti vi potranno accedere senza particolari pensieri o limitazioni, la tecnologia non risulta però essere acquistabile sul sito ufficiale.

Il buono sconto verrà elargito direttamente in cassa, non dipenderà dalla cifra spesa, ma dal prodotto scelto; proprio per questo motivo appare essere cumulabile, ciò sta a significare che se acquisterete due device coinvolti nella campagna, il coupon verrà sommato. Non sarà possibile applicarlo direttamente sulla stessa spesa, sarà necessario tornare in un secondo momento, anche per acquistare beni di prima necessità.

Volantino Carrefour: ecco le occasioni migliori del momento

Le offerte applicate agli smartphone con sistema operativo Android non appaiono essere così interessanti, annoveriamo infatti tutti terminali il cui prezzo di vendita non supera i 399 euro previsti per il Samsung Galaxy A71, tra le file sono inclusi Huawei P30 Lite New Edition, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi Note 8T, Samsung Galaxy A40 e similari.

Le occasioni più interessanti del volantino Carrefour arrivano con i dispositivi di casa Apple, ecco infatti scovare iPhone 11 in vendita a 829 euro o Apple iPhone SE 2020 a soli 499 euro, una buonissima accoppiata da cogliere al volo se si vuole risparmiare il più possibile e godere di ottime prestazioni.