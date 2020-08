In queste settimane sempre più utenti si sono affidate a WhatsApp per le comunicazioni quotidiane. Durante le fasi del lockdown, il servizio è stato di determinante aiuto per restare in contatto con amici, parenti o anche con i colleghi di lavoro. Un ruolo speciale WhatsApp lo ha giocato poi, come sempre, in campo sentimentale.

WhatsApp, leggere in totale riservatezza le chat del partner

A prescindere dall’emergenza Covid, WhatsApp è sempre determinante nelle relazioni di coppia, nell’uno e nell’altro senso. Se da un lato la piattaforma consente a due persone di incontrarsi in maniera virtuale, dall’altra c’è da sottolineare come anche molti tradimenti avvengano attraverso il servizio di messaggistica.

Un numero sempre maggiore di persone, in tal senso, cerca in un modo o nell’altro di spiare le chat degli utenti, per confermare i propri dubbi o anche per scoprire eventuali conversazioni incriminanti. La visione diretta dei messaggi da smartphone altrui ha dei pregi, ma anche un grande difetto. E’ naturale, infatti, che chi messaggi da nascondere, tenda a rimuovere gli contenuto sospetto.

Una via alternativa per leggere in tempo reale le chat è data da WhatsApp Web. Con il servizio desktop della chat, infatti, si possono sincronizzare tutte le chat da smartphone ad un computer fisso. Il sistema di sincronizzazione funziona senza password o altri codici di sicurezza. Basterà quindi avere il possesso del device del partner per pochi secondi al fine di avere le chat altrui sempre aggiornate in tempo reale. Il metodo è già stato provato con ottimi risultati da molti utenti.