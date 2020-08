Android: solo per questa giornata 6 app e giochi gratis sul Play Store

Il meglio per quanto riguarda i sistemi operativi mobili attualmente è sicuramente rappresentato da Android. Questa soluzione, inventata da Google ormai diverso tempo addietro, è diventata quella più utilizzata in giro per il mondo anche secondo i numeri ufficiali. Infatti stiamo parlando di una piattaforma che ogni giorno racchiude al suo interno oltre 1 miliardo e mezzo di persone in tutto il mondo.

Il merito di tutto questo successo è certamente da attribuire al numero di brand e di smartphone che adottano Android. Non finisce però qui, visto che si tratta di una piattaforma molto versatile che attira a sé anche coloro che sono magari più inesperti. C’è possibilità di personalizzazione in ogni ambito, soprattutto grazie al Play Store che offre diverse soluzioni tra applicazioni e giochi. Qui potete trovare infatti quello che più vi fa comodo, sia pagando che gratuitamente. Oggi poi ci sono delle grandi offerte da beccare al volo.

Per ottenere le migliori offerte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, ecco tutte le applicazioni e i giochi che solo per oggi sono gratuiti sul play Store di Google

Proprio nella lista che trovate qui sotto potete scaricare direttamente alcuni contenuti che tutto l’anno sono a pagamento tranne per la giornata di oggi. Android ha scelto dunque di regalare app e giochi gratis, quindi non vi resta altro che affrettarvi. Ricordiamo che potete scaricare il tutto direttamente dai link che abbiamo lasciato in prossimità dei titoli.