Il prossimo 5 agosto Samsung solleverà il sipario sulla nuova famiglia Galaxy Note 20. La scheda tecnica della nuova generazione di device è stata anticipata nelle scorse da numerosi leak.

In queste ore ne emerso uno ulteriore che conferma le prestazioni della serie Galaxy Note 20. Come già sappiamo, gli smartphone arriveranno in due configurazioni hardware, una destinata al mercato interno e all’Europa e una destinata agli USA. La prima versione monterà il SoC Exynos 990 mentre la seconda il Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Questo significa che la prima variante potrà contare sulle stesse prestazioni della famiglia Galaxy S20 mentre il secondo sull’attuale piattaforma SoC più potente in circolazione. La conferma delle performance di Galaxy Note 20 arriva direttamente dalla piattaforma Geekbench.

Give up the fantasy.

It can be confirmed that the Exynos version Note20 series processor is Exynos990, and its performance is no different from S20+, and there is no so-called optimization. You need to accept this fact, maybe you should look forward to Exynos1000 next year. pic.twitter.com/x0zPdWhSUM

— Ice universe (@UniverseIce) July 31, 2020