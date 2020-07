Netflix è un’eccezionale piattaforma di streaming video dove è possibile davvero trovare qualsiasi tipo di titolo. Si va dalle serie TV, ai film fino ad arrivare ai documentari. Sempre estremamente interessanti, soprattutto quelli di produzione originale propria. Il lockdown ha permesso agli utenti di effettuare il cosiddetto Binge watching, ossia visionare una serie per un periodo maggiore del normale. In questo modo diversi utenti hanno potuto scoprire nuove serie TV sempre più interessanti, tuttavia ce ne sono alcune che vanno per la maggiore e rientrano nella cerchia delle serie TV più viste in assoluto. Tra queste ci sono sicuramente Dark, The Order, Stranger Things, Tredici e You. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità a riguardo.

Dark, The Order, Stranger Things, Tredici e You: le ultime novità

Iniziamo la carrellata di novità con Dark. La terza stagione della serie TV tedesca è uscita recentemente e a quanto pare sembra essere anche l’ultima. Da come si può anche capire vedendo la serie, il ciclo narrativo sembra essere concluso definitivamente.

Continuiamo The Order. La serie horror soprannaturale ha riscosso un grande successo con le prime due stagioni. Dunque, è probabile che la serie TV verrà rinnovata anche per una terza season.

Una delle serie TV più amate in assoluto è sicuramente Stranger Things. Molti fan stanno attendendo con ansia gli sviluppi per quanto riguarda la quarta stagione. Il Coronavirus ha fermato le riprese bruscamente e non è ancora chiaro quando ricominceranno. Tuttavia, si vociferava che questa ripresa sarebbe avvenuta presto. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda il teen drama Tredici, anche qui sembra essersi concluso il suo ciclo narrativo definitivamente con la terza stagione. In questo caso, ciò che è davvero doveroso segnalare sono i temi molto importanti che tratta la serie e che dovrebbero essere davvero interiorizzati da tutti.

Infine, concludiamo con You. Il thriller psicologico americano, tratto dall’omonimo libro, sembra che arriverà presto con la terza stagione. Anche in questo caso l’emergenza sanitaria ha giocato un ruolo importante, quindi non è ancora chiaro quando ricominceranno le riprese. Secondo alcuni rumors, dovrebbero riprendere presto.