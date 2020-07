Quando il tempo non è dei migliori e soprattutto quando fa un temporale con tuoni e fulmini, gli apparecchi elettronici che abbiamo in casa rischiano inevitabilmente di rovinarsi. Con la presenza di fulmini, infatti, si possono creare delle oscillazioni di tensione molto elevate che possono compromettere il corretto funzionamento di questi dispositivi. Ma come è possibile proteggere questi apparecchi elettronici?

Ecco come proteggere gli apparecchi elettronici durante un temporale

Vediamo quindi come è possibile proteggere i propri apparecchi elettronici durante un temporale. Nello specifico, alcuni modem router Wireless (come ad esempio i FRITZ!Box) dispongono in automatico di una protezione in caso di oscillazioni di tensione elettrica dovuta ai fulmini durante un temporale. Tuttavia, questa protezione in sé non garantisce una protezione completa, in quanto può comunque capitare che l’apparecchio elettronico si rovini.

In questi casi, quindi, occorre eseguire alcune piccole azioni per evitare tutto questo. In primis, è consigliabile scollegare qualsiasi apparecchio elettronico dalle rete elettrica (come prese multiple, telefoni fissi, ecc) e, nel caso dei router wireless, conviene scollegare l’apparecchio anche dalla porta DLS. Una volta effettuato tutto ciò, il rischio di rovinare i propri apparecchi elettronici dovrebbe essere notevolmente ridotto.

Una volta scollegato tutto quanto dalla rete elettrica, però, non potrete utilizzare il telefono né per effettuare delle chiamate né per riceverne. Se si possiede un FRITZ!Box, però, sarà possibile configurare il trasferimento di chiamata tramite proprio il FRITZ!Box. In questo modo, anche durante un temporale e con tutti gli apparecchi scollegati, potrete rimanere comunque reperibili per qualsiasi evenienza.