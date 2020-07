WhatsApp: gli utenti possono spiarvi in qualsiasi momento gratis

WhatsApp riesce sempre a sorprendere gli utenti, soprattutto da quando gli aggiornamenti sono diventati più frequenti. Questi infatti arrivano con cadenza mensile con lo scopo di risolvere varie problematiche o magari per implementare qualche novità. Il pubblico non attende altro, soprattutto perché le novità fanno sempre bene.

Potrebbe capitare che qualcuno si stanchi di utilizzare sempre la solita piattaforma, la quale, per evitare proprio questo, tende a cambiare. Sono stati tanti gli aspetti regolarizzati negli ultimi anni, proprio per tenere gli utenti al sicuro ma allo stesso tempo anche per permettergli un panorama più vasto costellato da funzioni. I punti critici sono stati quasi interamente risolti, e tra questi rientrerebbe anche lo spionaggio. Un gran numero di persone resta scettico sull’utilizzo delle app di messaggistica, proprio perché c’è timore di essere spiati. Queste problematiche sono state fugate ormai tempo fa, visto che le applicazioni dedicate allo spionaggio non sembrano più funzionare.

WhatsApp, gli utenti hanno segnalato una nuova applicazione in grado di spiare i movimenti altrui

Pian piano le problematiche più difficili da debellare, sono state messe in un angolo proprio da WhatsApp. Gli sviluppatori hanno lavorato duramente per consentire a tutti di avere il massimo livello di sicurezza, sia per quanto riguarda lo spionaggio che per quanto riguarda le truffe. In merito alla prima situazione però qualcuno avrebbe segnalato una nuova app molto interessante, la quale non infrange la legge e che soprattutto è gratis.

Si tratta di Whats Tracker, soluzione utile per capire il momento perfetto nel quale un utente che si sceglie di monitorare entra o esce da WhatsApp. Riceverete pertanto una notifica grazie a questa applicazione nel momento preciso in cui la persona che state spiando decide di entrare o uscire dalla piattaforma.