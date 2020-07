WhatsApp: spiare ogni utente gratuitamente è possibile con un'app

Non si può certamente mettere in dubbio l’utilità di WhatsApp in quanto applicazione di messaggistica istantanea. Sono miliardi le persone che utilizzano uno smartphone, e oltre 1 miliardo di queste detiene la famosa piattaforma direttamente sul proprio dispositivo mobile.

La motivazione è semplice: sentire e vedere qualsiasi utente tramite uno smartphone risulta ad oggi una comodità. WhatsApp permette di fare tutto questo, anche se qualcuno talvolta tende a lamentarsi di quelle (poche) mancanze che spesso possono comportare qualche problematica. In alcuni casi le truffe hanno permesso a tutti di prendere una decisione definitiva, come quella di scappare via dall’applicazione. In altri casi invece gli utenti sono rimasti convinti di avere un’app performante e sicura, come ad esempio dopo che lo spionaggio è stato definitivamente eliminato. Da qualche tempo infatti questo fenomeno non esiste più, anche se qualcuno avrebbe segnalato un’app in grado di entrare negli affari altrui.

WhatsApp: arriva la nuova app che permette di conoscere i movimenti di chiunque durante la giornata

Molte segnalazioni sono giunte in redazione visto che un vecchio fenomeno è tornato ricorrente: lo spionaggio. Molte persone su WhatsApp credevano ormai di essere indenni, ma a quanto pare non è così.

La nuova applicazione, meglio conosciuta con il nome di Whats Tracker, permette di scoprire ad ogni ora e in ogni minuto il vostro accesso in tempo reale. Tutti, avendo quest’app, potranno dunque sapere a che ora scegliete di entrare su WhatsApp o magari di uscirne. L’app è gratuita per tutti ed è anche legale al 100%.