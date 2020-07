La piattaforma americana Netflix, ormai da più di 10 anni, sembra capeggiare nello streaming video online. In particolar modo nelle ultime settimane di lockdown, molti sono gli utenti che si sono dedicati alla visione di molteplici serie presenti sulla piattaforma, tant’è che alcune sono riuscite anche a fare record di ascolti. Ci sono alcune serie che rientrano in una cerchia particolare, ossia di quelle più seguite in assoluto, tra queste abbiamo: Vis a Vis, Lucifer, The Witcher.

Vis a Vis, Lucifer, The Witcher: ecco le ultime novità

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Vis a Vis. La serie TV di produzione spagnola ha avuto un successo planetario, tuttavia il suo ciclo narrativo sembra essersi concluso. I produttori hanno in serbo però una sorpresa per i fan, ossia uno spin-off della durata di una o due stagioni chiamato Vis a Vis: El Oasis che vedrà come uniche protagoniste Zulema e Macarena.

Continuiamo parlando di Lucifer. Questa serie è fra le più attese in assoluto e sembra aver avuto molte difficoltà essendo che è stata cancellata varie volte dalla programmazione per poi tornare definitivamente. La decisione finale è stata presa in base alle varie campagne intraprese dai fan, i quali hanno dato una spinta importante verso il ritorno sulla piattaforma. A quanto pare, la sesta stagione tornerà ufficialmente con delle sorprese sia per quanto riguarda trama sia per quanto riguarda gli effetti speciali. Non è ancora chiara la sua data di uscita.

Infine, concludiamo con The Witcher. Spesso abbiamo raccontato di come la serie TV sia uscita recentemente con la sua prima stagione e che la seconda stagione non era ancora in registrazione. Tuttavia, ora c’è ufficialmente una novità: sembra che i produttori abbiano in mente una mini-serie prequel chiamata The Witcher: Blood Origin. Secondo recenti indiscrezioni, questa sarà girata in Gran Bretagna e sarà ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher.