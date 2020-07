Non c’è servizio più trafficato di Netflix quando si parla di serie TV. Durante la quarantena il player americano ha segnalato numeri record nonostante le numerose iniziative gratuite proposte da competitor del calibro di Mediaset Infinity ed Amazon Prime Video. L’aspetto eterogeneo delle produzioni (originali e non) accoglie una platea di pubblico dai più giovani ai meno giovani. Dagli smartphone alle grandi Smart TV il divertimento è assicurato in vista delle novità Suburra, Riverdale, Black Mirror ed Elite che sopraggiungeranno a breve.

Suburra, Riverdale, Elite e Black Mirror: cosa aspettarsi con le ultime novità

Black Mirror giunge alla sua sesta stagione con un ritardo notevole annunciato dallo stesso regista che ha dichiarato di essere al lavoro su tutt’altri fronti.

Riverdale torna sul piccolo schermo dopo il ritardo maturato a causa dell’emergenza Covid che ha costretto i produttori ad interrompere del tutto le riprese in corso.

La serie made in Spain che tutti conoscono con il nome di Elite riapre il sipario con quarta e quinta stagione in corso d’opera e nuovi personaggi. Il freno imposto dalla pandemia ha dilatato i tempi ma si sta recuperando in fretta per garantire una trasmissione in tempi piuttosto brevi.

Concludiamo con lo show crime italiano di Suburra che ha stregato un’intera generazione in tutto il mondo. Le preoccupazioni sull’arrivo della terze stagione sono culminate per poi essere messe a tacere dall’annuncio di un seguito degli eventi a cui ci eravamo fermati lo scorso anno. Le riprese, per fortuna, sono riprese con una nuova stagione che riprenderà nel breve periodo.