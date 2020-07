Netflix, una delle piattaforme streaming più popolari in India, sta testando una nuova offerta per i suoi clienti. La piattaforma consentirà presto agli utenti di interrompere temporaneamente la propria iscrizione per un massimo di 10 mesi. Se gli utenti riprendono l’abbonamento Netflix entro 10 mesi dalla cancellazione, riceveranno tutte le impostazioni dell’account, la cronologia e le cose salvate dall’utente.

Tuttavia, tieni presente che l’iscrizione può essere “messa in pausa” solo alla fine del mese di fatturazione. La funzione di pausa fornirà, sostanzialmente, all’utente un’opzione invece di annullare la propria iscrizione. L’opzione di pausa rende più comodo per i vecchi utenti tornare su Netflix.

Netflix sta testando la nuova funzionalità per alcuni utenti

Netflix introdurrà ulteriori dettagli nella funzione di abbonamento in pausa in seguito. La funzione non è disponibile per tutti gli utenti Netflix in quanto è in fase di test, quindi è disponibile per un numero limitato di utenti. La funzionalità verrà implementata a livello globale dopo aver ottenuto una risposta positiva nella fase di test.

Recentemente, Netflix ha iniziato a testare un nuovissimo piano Mobile + in India, disponibile al prezzo di Rs 349. Il piano Mobile + supporta lo streaming della piattaforma su schermi di computer inclusi i device Chromebook, Mac e Windows.

Oltre al supporto multi-dispositivo, il piano Mobile + offre anche lo streaming HD. Tuttavia, gli utenti non saranno in grado di eseguire lo streaming su due schermi contemporaneamente o di guardare lo streaming su una smart TV. Per schermi multipli e supporto per Smart TV, puoi scegliere il piano Netflix Standard.